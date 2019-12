Icardi: “Sono al Psg per aiutare la squadra e vincere trofei. Mi sento bene, per il momento…”

Mauro Icardi è arrivato al Paris Saint-Germain nell’ultimo giorno di mercato e il suo impatto nel club parigino è stato positivo, segnando 13 gol in tutte le competizioni. L’attaccante argentino ha parlato alla tv ufficiale del Psg: “Mi sento benissimo. Ho avuto la fortuna di iniziare bene con il club. Sono venuto qui con molta motivazione per mostrare cosa posso fare in campo. Per il momento funziona bene. Non appena ho avuto la possibilità di giocare, ho parlato con i miei compagni di squadra, dicendo loro cosa potevo fare, dove mi piace ricevere la palla. Ecco perché devi avere un buon rapporto con i tuoi compagni. Tutto ciò ha contribuito ad aiutarmi e ad ambientarmi molto rapidamente. Il mio stile di gioco è naturale. Non ci lavoro molto. Cerco sempre di essere nella posizione migliore possibile e di essere il più preciso possibile. Quando ho la possibilità di segnare, devo essere concentrato e in modalità “killer”. Ho segnato quasi 150 goal e sono quasi tutti uguali. Questo è il mio stile“.

Quali sono i tuoi obiettivi per la seconda metà della stagione?

“Sono venuto qui per aiutare la squadra a vincere il maggior numero possibile di trofei. L’obiettivo del club e dei tifosi è vedere vincere il Paris Saint-Germain. Farò tutto il possibile in campo per farlo accadere“.

(psg.fr)