La Repubblica – Inter-Juve, Marotta guarda con apprensione ad un’idea del Barcellona

La battaglia tra Inter e Juventus non finisce mai. Non solo sul campo ma anche sul mercato. E da quanto scrive La Repubblica, Marotta ora sarebbe in apprensione per un’operazione che è venuta in mente al Barcellona. Ecco cosa scrive il quotidiano: “L’ad nerazzurro guarda con una certa apprensione l’idea del Barcellona, cioè dare Rakitic – il mediano croato è stato a lungo inseguito dai nerazzurri – in cambio di Bernardeschi, che non sta ripagando la fiducia iniziale di Sarri. Non a caso, Paratici ha già preso Kulusevski per la prossima stagione. Con Rakitic, la Juve metterebbe a posto il centrocampo e diventerebbe ancora più forte. Gli stessi timori che aveva Sarri quando Marotta sembrava vicino a Vidal, poi trattenuto da Messi e Piqué“.

