Inter, idee chiarissime sul mercato: “In estate saranno cercati questi quattro giocatori”

Nonostante il futuro incerto a livello societario, l'Inter lavora per il futuro: e sul mercato le idee del club sono chiare

Continua a regnare l'incertezza a livello societario in casa Inter. Suning sta infatti cercando una soluzione alternativa al cedere l'intero pacchetto azionario, in modo da mantenere il controllo della società. Intanto, però, come riporta Calciomercato.com, Marotta e Ausilio sono al lavoro per il futuro e stanno pianificando le prossime mosse sul mercato: "L'Inter ha le idee chiarissime sul come la rosa oggi a disposizione di Antonio Conte possa essere migliorata e sono 4 le piste che, ad ampio raggio, i dirigenti nerazzurri stanno battendo in vista del prossimo futuro.