IFFHS – Bayern miglior squadra del 2020. Inter, che balzo: da 37esima a quarta

E’ il Bayern Monaco campione in carica della Champons League la miglior squadra del 2020, è quanto ha certificato la l’Iffhs Club World Ranking, la speciale classifica istituita nel 1991. I bavaresi, vincitori di Champions, Supercoppa Europea, Bundesliga e della Coppa di Germania, sono stati eletti la miglior squadra dell’anno per la seconda volta dopo l’affermazione del 2013. Il Palmeiras ha chiuso al secondo posto, mentre sul gradino più basso del podio è salito il Paris Saint-Germain, finalista di Champions League e vincitore della Ligue 1, stabilendo il miglior piazzamento per una squadra francese dal 1994.

L’Inter si classifica al quarto posto, il suo miglior risultato dal 2010. I nerazzurri sono la prima squadra italiana in graduatoria, davanti a Milan e Juventus, rispettivamente sesta e settima. I rossoneri hanno guadagnato 155 posizioni rispetto al 2019. L’Italia conta dunque 3 club nella Top 7 mondiale realizzando così il miglior risultato dal 2006.

Completano le prime 10 posizioni: il Manchester City, quinto, il Siviglia, vincitore dell’Europa League, ottavo in classifica come nel 2016; seguono gli andalusi rispettivamente il Manchester United e l’Arsenal. Dopo Inter, Milan e Juventus, la prima italiana in graduatoria è il Napoli. I partenopei sono 21esimi e precedono l’Atalanta. Seguono poi le due squadre romane, Roma e Lazio, rispettivamente 30esima e 38esima. Ben distante dalle squadre della capitale il Sassuolo. I neroverdi occupano la 138esima posizione.

Dentro la top 200 anche Fiorentina (145) ed Hellas Verona (164). Alla 242esima posizione un terzetto di squadre italiane a pari merito: Genoa, Sampdoria e Udinese. Segue poi il Parma che occupa il 264eismo posto.

Chiudono la rappresentanza italiana all’interno dei primi 400 club nella classifica dell’Iffhs: Cagliari e Torino (372esime a pari merito) Questa classifica ha lo scopo di stabilire tra tutte le competizioni nazionali e continentali la squadra più forte dell’anno nel mondo. È stabilita dalla somma di tutti i punti ponderati per ciascuna competizione da gennaio a dicembre. Ogni competizione ha il suo valore, secondo le regole Iffhs, fissate dall’Iffhs Exco. Quando una partita viene risolta dai rigori, viene considerata come pareggio, comprese le finali.