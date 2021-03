Il Giorno: “Pagamenti, Inter fiduciosa. Zhang a Milano? Una voce sussurra che…”

Il presidente nerazzurro, secondo il quotidiano potrebbe tornare a Milano per il lancio del nuovo logo

Da settimane si vocifera di un possibile rientro a Milano a brevissimo del presidente dell'Inter Steven Zhang. Arrivano ulteriori conferme in merito, con Il Giorno che spiega come siano attese novità importantissime sul fronte societario e non solo in concomitanza con il lancio del nuovo logo: "Dal decimo piano dell'edificio, dove è situato il suo ufficio, il logo potrà ammirarlo anche Steven Zhang. A bassissima voce si sussurra addirittura che dopo un'assenza di quasi sei mesi il giovane presidente potrebbe rientrare a Milano per l'evento (comunque è atteso entro metà aprile). Magari anche per portare buone notizie sul fronte economico (investitori o nuovi sponsor).