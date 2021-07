In UK – Lautaro, no all’Arsenal: in caso di addio all’Inter vuole solo la Spagna

Lautaro Martinez avrebbe risposto picche alla prospettiva di trasferirsi, in caso di addio all'Inter, all'Arsenal

Lautaro Martinez avrebbe risposto picche alla prospettiva di trasferirsi, in caso di addio all'Inter , in Premier League, dove l'Arsenal sarebbe pronto a muoversi seriamente per portarlo a Londra.

A riferirlo è football.london, secondo lui l'attaccante argentino avrebbe fatto sapere ai Gunners l'intenzione di provare una nuova esperienza in Spagna (dove lo seguono le tre big Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid), qualora dovesse lasciare Milano. Da tempo, il calciatore e il club di Viale della Liberazione sono impegnati in una complicata trattativa per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2023.