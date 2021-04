Inter, in Champions guadagnati 37.8 mln. Alla Juve il doppio. I dettagli

Il sito Calcio e Finanza ha calcolato quanto hanno calcolato le italiane nell'ultima Champions League

Cosa rimproverano all'Interdi Conte più di qualsiasi altra cosa, anche quando si parla del bel gioco? L'eliminazione dalla Champions League ai gironi. La squadra nerazzurra ha provato a cancellare la macchia con il rendimento in campionato. Ma più che per le critiche, l'eliminazione dalla fase a girone è costata a casa in termini di incassi dei primi che arrivano dalla massima competizione europea.