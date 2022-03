Inchiesta conti e stipendi Juve, Dybala arrivato in Procura: è primo testimone

Il giocatore della Juventus Paulo Dybala è arrivato in Procura, a Torino, per essere ascoltato come persona informata dei fatti

Redazione1908

Secondo l’accusa la Juve avrebbe concordato la riduzione di 4 mensilità e contestualmente anche l’integrazione negli stipendi degli anni successivi, senza però inserirlo correttamente nel bilancio. Secondo i pm Ciro Sartoriello, Mario Bendoni e l’aggiunto Marco Gianoglio sarebbe un altro elemento che proverebbe le accuse di falso in bilancio su cui stanno indagando, oltre alle plusvalenze fittizie che hanno dato il via all’inchiesta

(Ansa)