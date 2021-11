GdS – Infortunati Inter, da Bastoni e Dzeko a de Vrij e Sanchez: tutte le novità

Diversi giocatori in casa Inter sono stati costretti a fermarsi nei giorni scorsi. Da Bastoni e Dzeko, i più vicini al rientro, a de Vrij e Sanchez

“In Montenegro-Olanda si è fatto male De Vrij: risentimento muscolare agli adduttori che lo costringerà a rimanere fuori col Napoli e, probabilmente, anche in Champions con lo Shakhtar. Nella notte k.o. Sanchez, uscito dopo 36 minuti per un problema muscolare alla gamba destra nella sfida tra Cile ed Ecuador. Lautaro, contro il Brasile, non ha giocato il secondo tempo per una botta. In attesa degli accertamenti, Inzaghi non può restare sereno visto che è alle prese anche con gli acciacchi di Dzeko, arrivato non al meglio al ritiro della Bosnia e assente già nella prima sfida contro la Finlandia, e di Bastoni. Ad Appiano i due si sono allenati a parte. Niente dolori, ma solo malumori per Vecino che vorrebbe più spazio”, si legge.