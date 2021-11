Inter, ci risiamo: infortunio con il Cile per Sanchez, attesa per l’esito degli esami

L'attaccante nerazzurro è dovuto uscire dal campo durante la sfida contro l'Ecuador per un problema muscolare

La pausa per le Nazionali porta un'ultima brutta notizia per l'Inter: Alexis Sanchez ha rimediato l'ennesimo infortunio con il Cile. L'attaccante nerazzurro, schierato dal primo minuto in occasione del match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro l'Ecuador (perso dalla Roja per 0-2), è dovuto uscire poco dopo la mezz'ora per un problema muscolare alla gamba destra. Ancora da valutare l'entità del danno: le prime voci provenienti dal Sudamerica parlano di semplice contrattura, ma non è da escludere qualcosa di più serio. Il giocatore farà ora ritorno a Milano, dove verrà preso in consegna dallo staff medico interista così da stabilire i tempi di recupero. Inzaghi incrocia le dita.