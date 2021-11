Sky – Infortunio Sanchez, Inter già in contatto col Cile: la prima diagnosi

Le prime sensazioni sullo stop di Alexis Sanchez. L’Inter attende con ansia novità sull’attaccante, che si è fermato nella notte

Le prime sensazioni sullo stop di Alexis Sanchez con il suo Cile. L’Inter attende con ansia novità sull’attaccante, che si è fermato nella notte per un problema alla coscia destra. Come riportato da Sky Sport, “considerato l'imminente impegno contro il Napoli, lo staff medico dell'Inter si è subito messo in contatto con il Cile e Sanchez potrebbe essere sottoposto a degli esami strumentali già prima di salire sull'aereo per l'Italia. Secondo le prime indiscrezioni riportate da media locali, il problema non dovrebbe essere serio: l'attaccante potrebbe aver riportato una semplice contrattura”, si legge.