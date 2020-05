A Lautaro un super ingaggio. E il Barça ci prova con l’Inter con una vecchia carta

Non solo Messi. Anche Ratikic vorrebbe Lautaro Martinez al Barcellona. Chissà se si incroceranno mai nel club blaugrana dato che il croato sembra in partenza. Il Barça ha messo sul piatto un’offerta super per l’argentino: un contratto di cinque anni con opzione sul sesto e un ingaggio molto più alto rispetto a quello che percepisce in questo momento. Giocare con uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi poi, ovviamente, farebbe la differenza. Ma al momento l’accordo tra Inter e Barcellona non è stato trovato. Il Corriere dello Sport parla delle contropartite che potrebbero essere inserite nell’affare e spiega che potrebbe esserci di mezzo anche Rafinha. Si parla ovviamente ancora anche di Vidal. Un giocatore che tanti nerazzurri riporterebbero a Milano. Nel 2018 tornava da un infortunio e non era andata subito benissimo, ma i suoi piedi avevano fatto intravedere cose buone e giuste.

Lautaro sostituirebbe al Barcellona Luis Suarez e il club catalano lo vorrebbe subito prima che la concorrenza si infittisca troppo e che magari qualche società versi i 111 mln della clausola rescissoria sul suo contratto. Al momento – sottolinea il CdS – “la società blaugrana ha decisamente messo la freccia per Lautaro, e con l’Inter sta solo studiando la formula giusta”.

(Fonte: CdS)