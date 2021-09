Insigne, De Laurentiis e l’agente a pranzo. “Gettare basi del rinnovo, Inter in agguato”

Secondo il Corriere dello Sport i nerazzurri sarebbero pronti ad intromettersi nella trattativa sul rinnovo del giocatore

Lui dice di essere concentrato solo sul Napoli. Ma attorno a Lorenzo Insigne è tanta la curiosità: il suo rinnovo di contratto non è ancora arrivato. E in estate pure l'Inter era finita tra le squadre citate quando si parlava di futuro. Oggi, spiega il Corriere dello Sport - Aurelio De Laurentiis e il suo agente, Vincenzo Pisacane, si sono visti a pranzo. Entro il primo gennaio vanno gettate le basi per un accordo. L'Inter pagherebbe sette mln alla firma.