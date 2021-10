Inter, delusione per l’1-1 con la Juve: “Pari giusto, un dato spiega tutto”

C'è un dato statistico che inchioda la squadra di Inzaghi dopo il pareggio nel derby d'Italia: l'analisi del Corriere dello Sport

"[...] Il pari finale è il risultato più giusto perché dopo un ottimo primo tempo, l'Inter ha arretrato troppo il baricentro come testimoniato dagli zero tiri nello specchio della seconda frazione. Un errore da non commettere contro la Signora, che non sarà ancora tornata quella dei 9 scudetti di fila, ma che sa far male. Chiellini e compagni hanno interrotto sia la striscia di successi (erano 6 di fila) sia di imbattibilità della propria porta (dopo 384', compresa la Champions), ma hanno mostrato di essere vivi e sulla buona strada per recuperare il migliore Dybala, elemento troppo importante per sognare in grande. Gli interisti, invece, hanno lasciato San Siro delusi per l'occasione sprecata: potevano andare a -5 dal Milan e dal Napoli, invece restano a -7 dalla vetta perché hanno subito gol per l'ottava volta di fila in campionato. Troppe per reggere il passo di Pioli e Spalletti", si legge.