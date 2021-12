Dumfries, gol storico: 100° rete dell’Inter nel 2021, è record all-time

L'Inter ha chiuso il primo tempo con la Salernitana avanti 2-0 grazie ai gol di Perisic e Dumfries. Proprio il gol dell'olandese è il 100° dell'anno

L'Inter ha chiuso il primo tempo con la Salernitana avanti 2-0 grazie ai gol di Perisic e Dumfries. Proprio il gol dell'olandese è il 100° dell'anno solare. Un record per l'Inter che non aveva mai raggiunto quota 100.

"Per la prima volta nella sua storia in Serie A l'Inter ha segnato 100 gol in un singolo anno solare, superato infatti il suo record precedente (99 reti nel 1950). Spettacolare".