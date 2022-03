Inter, Lautaro: “Vivo per il gol, ho sofferto tanto. Quando ho colpito la traversa…”

Le parole dell'attaccante argentino tornato al gol nel match vinto dai nerazzurri contro la Salernitana

Finalmente Lautaro. L'argentino ha messo il suo timbro in Inter-Salernitana ed ha portato a casa il pallone grazie alla tripletta che gli ha consentito anche di mettersi alle spalle il momento cupo. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Quando ho colpito la traversa mi sono detto che non era ancora giornata. I miei compagni sono stati poi bravi a trovarmi nello spazio, ringrazio Barella e gli altri perché mi sono stati vicini. Ho sofferto tantissimo in questo periodo perché vivo per il gol, quando non succede torno a casa triste. Sono contento di averlo ritrovato. Le critiche? Fanno parte del gioco. Quando vinciamo, è tutto facile. I tifosi sono sempre al nostro fianco, ringrazio loro, così come il mister e i compagni che giocano meno. Inzaghi mi dà fiducia, mi parla e voglio ringraziarlo. Liverpool? Cercheremo di recuperare energie fisiche e mentali, con questa vittoria andiamo là a giocarcela cercando di passare il turno. Il pallone? Lo porto a mia figlia".