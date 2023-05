CorSera – Inter, già guadagnati 110 mln. E ne possono arrivare altri 50 se…

Quasi 110 milioni guadagnati con le coppe, compresi l’accesso alla Supercoppa in Arabia e l’incasso di martedì prossimo

Un bilancio della stagione dell’ Inter , in attesa del finale di stagione. Dopo il 2-0 nella semifinale d’andata di Champions League, il Corriere della Sera si sofferma sugli aspetti positivi del recente periodo:

“Le certezze adesso sono i quasi 110 milioni guadagnati con le coppe, compresi l’accesso alla Supercoppa in Arabia e l’incasso di martedì prossimo. A questi si possono aggiungere i 50 milioni per un posto tre le prime 4: insomma si può dire che la perdita di Skriniar a zero sia stata compensata nel modo migliore.