Repubblica – Inter, 140 mln di perdite: Zhang pronto a immettere nuovo capitale fresco

È il giorno del CdA in casa Inter . Ed è prevista un’importante novità che riguarda i conti nerazzurri, come annuncia l’edizione odierna di La Repubblica: “Centoquaranta milioni di perdite. Peggio di quanto previsto a maggio, quindi, per effetto delle buonuscite pagate fra gli altri ad Arturo Vidal e Alexis Sanchez. È il dato forte del bilancio, relativo alla stagione 2021/22, che il consiglio di amministrazione dell’Inter si prepara ad approvare oggi. Ma c’è una novità importante: dopo un biennio in cui per ripianare il rosso la proprietà ha contratto nuovo debito, questa volta dovrebbe essere il socio di maggioranza, cioè la famiglia Zhang, a immettere nel club capitale fresco. Se davvero accadrà, sarà un segnale di ritrovata stabilità.

Zhang fra il 2015/16 e il 2020/21 ha pompato nelle casse dell’Inter 553 milioni, quasi sempre nella forma del prestito soci. Dal 2020/21 la proprietà dell’Inter ha prima rifinanziato un vecchio bond per 415 milioni (nuova scadenza: 2027), che grava direttamente sulla società, poi ha ottenuto un nuovo finanziamento, che pesa invece sulla controllante lussemburghese per 275 milioni. A garantirlo è stato il fondo Oaktree, che in cambio ha preteso il pegno sul pacchetto di maggioranza delle azioni. In caso di inadempienza, il fondo diventerà proprietario del club, come successo al Milan, passato dall’imprenditore cinese Yonghong Li al fondo Elliott per un finanziamento non rimborsato”, si legge sul quotidiano.