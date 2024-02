Inter, già 19 i clean sheet: cosa c’è dietro i numeri di Sommer e difesa

Cosa c'è davvero dietro i numeri difensivi dell'Inter . Ne parla oggi il Corriere dello Sport in vista della prossima trasferta di Roma dei nerazzurri: "Dagli stadi di Serie A a quelli d’Europa fino all’Arabia Saudita. Il muro itinerante innalzato dall’Inter oggi si sposta a Roma, per difendere il sogno della seconda stella e rendere la vita difficile alla nuova Roma di De Rossi. Un banco di prova importante, allo stesso tempo il quinto scontro diretto consecutivo tra campionato e Supercoppa dopo aver già battuto Lazio, Napoli, Fiorentina e Juve nelle ultime tre settimane. Il tratto comune di questo filotto è il muro in forma smagliante, in grado di subire zero gol nelle quattro sfide ad alta quota.

In tutto i clean sheet in stagione sono già diventati 19, sempre con Sommer in porta, e non prendere reti all’Olimpico vorrebbe dire portarli a 15 in 23 giornate di campionato. Il percorso intrapreso è quello ideale anche in vista del ritorno della Champions, dal 20 febbraio contro l’Atletico Madrid, dove non subire reti sarebbe un assist fondamentale in prospettiva eliminazione diretta. Attualmente l’ultimo a battere il portiere nerazzurro è stato Pessina, su rigore, nella goleada di Monza e da quel momento l’imbattibilità si è estesa fino a 381’. Per l’ultimo gol incassato su azione bisogna tornare all’Epifania, oltre un mese fa, al momentaneo pareggio di Henry contro il Verona.