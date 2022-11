Inter, 2022 senza vittorie negli scontri diretti. E c’è un altro dato negativo

"La trasferta con l'Atalanta è già delicatissima per conto suo. Un brutto risultato trascinerebbe dietro tutti i rimpianti dell'Inter per com'è andata davanti alle altre big. Il 2022, in questo senso, è stato avaro di soddisfazioni. In campionato nessuna vittoria, contro le rivali-scudetto. E domani, una volta di più, Inzaghi vuole evitare il ridimensionamento. Perciò sta per scattare un dentro o fuori per la credibilità interista. Nel perimetro del nostro campionato, l'Inter ha faticato a imporsi quando il livello è salito. Compresa la sfida alla lanciatissima Udinese - anche quella trasferta precedeva una sosta, il 18 settembre - a fine estate. Con annessa una rimonta, altra sgradevole abitudine che ha preso l'Inter degli ultimi mesi. Si va da quel passaggio alla Dacia Arena, con l'inutile punizione di Barella in apertura, a un derby che nel segmento iniziale aveva illuso Inzaghi per la rete di Brozovic. Passando per il gol di Dimarco contro la Roma. Quindi non solo la fragilità negli appuntamenti-chiave, ma anche una gestione rivedibile".