Inter, 26 giorni per 70 milioni: Icardi-Psg, si decide. “C’è sensazione che…”

Il Psg ha tempo fino al 31 maggio per esercitare il diritto di riscatto di Mauro Icardi. L’Inter aspetta con ansia la decisione dei parigini e aspetta con ansia di incassare 70 milioni di euro che sarebbero di pura plusvalenza.

Secondo la Gazzetta dello Sport, “ad oggi l’Inter non ha registrato segnali negativi. Non c’è stata accelerazione, certo. Ma non ci sarebbe stata neppure senza la pandemia Covid, figurarsi ora che tutti i club del mondo sono costretti a fare ragionamenti finanziari. Ecco perché il Psg si prenderà tutto il mese per valutare l’operazione, non tanto dal punto di vista tecnico – l’attaccante ha convinto – ma appunto su quello economico. Tutti gli scenari sono aperti, compreso quello di un riscatto con sconto applicato. Ma vanno registrate le buone sensazioni reciproche su una conclusione positiva dell’affare. Altri scenari – compreso quello mai del tutto accantonabile come la Juventus – sembrano nella pratica di difficile applicazione. E Icardi, da parte sua, con Parigi ha legato”.