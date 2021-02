SM – Inter, da Bc Partners 800 mln più bonus: tocca a Zhang. “E da Nanchino filtra…”

Le ultime sul futuro societario dell'Inter: si attende la risposta del patron di Suning all'offerta presentata da Bc Partners

Continua l'incertezza legata al futuro societario dell'Inter, ma sono attesi sviluppi importanti nelle prossime settimane. Secondo quanto riporta SportMediaset, infatti, in casa Inter si aspetta una risposta ufficiale all'offerta di 800 milioni più bonus del fondo Bc Partners, più che mai interessato ad acquisire l'Inter in testa alla classifica. "Da Nanchino intanto filtrano indiscrezioni secondo le quali anche lo Jiangsu sarebbe in vendita: a dimostrazione di come il calcio non rientri più negli investimenti e nei programmi di Suning e della famiglia Zhang", conclude l'emittente.