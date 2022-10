Inter, a Firenze debutto della terza maglia. La squadra di Inzaghi con la divisa gialla

Inter in campo a Firenze questa sera alle 20:45 per l'11.a giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi indosserà la terza maglia

Inter in campo a Firenze questa sera alle 20:45 per l'11.a giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria per 2-0 sulla Salernitana, arriva alla sfida del Franchi con 18 punti in classifica, mentre la Fiorentina - che ha pareggiato con il Lecce nell'ultimo turno - è a quota 10.