Inter, c’è già accordo con Bremer: “E lui qualche giorno fa ha ammesso che…”

E' ormai chiaro a tutti come l'obiettivo numero uno dell'Inter per la prossima estate sia Gleison Bremer. Il centrale brasiliano ha convinto tutti a suon di prestazioni e i nerazzurri sono al lavoro per chiudere il prima possibile per lui. Scrive il Corriere dello Sport: "Per Bremer, l'Inter proverà a chiudere in estate: obiettivo chiaro, il difensore del Torino. Sul quale il club nerazzurro sembra molto avanti nella trattativa. Al punto da far passare in secondo piano il pressing del Bayern Monaco.