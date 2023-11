Inter, a Bergamo la prova del 9. Dopo Giroud e Lukaku, Acerbi segna il nome di Scamacca

"L’Inter però non trema. Acerbi dopo un avvio di campionato non brillantissimo, ha annullato Giroud e Lukaku dopo aver già anestetizzato Haaland nella finale di Istanbul. De Vrij dopo aver offerto lo scorso anno un contributo altalenante, stavolta è tornato a essere una certezza. Dumfries, in precedenza pericoloso dalla trequarti in su ma discontinuo in fase difensiva, ha raggiunto una continuità di rendimento notevole. La sensazione è che Inzaghi abbia trovato un equilibrio di squadra, garantendo copertura difensiva e trovando efficacia in attacco. Domani, con la stessa difesa in campo contro la Roma, la prova del 9 a Bergamo, un autentico esame di maturità sulla strada della seconda stella", aggiunge il quotidiano.