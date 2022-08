CorSera – Inter, Acerbi terza scelta: nerazzurri disposti a prenderlo solo se…

Il focus del quotidiano a proposito dell'ultimo tassello che manca ai nerazzurri per completare il mercato in entrata

Francesco Acerbi è un'opzione per l'Inter. Quanto concreta, soltanto il tempo potrà dirlo. Servirà ancora qualche giorno infatti prima di poter sciogliere le riserve sul nome che completerà il reparto arretrato nerazzurro. Si legge sul Corriere della Sera: "All’Inter serve solo un difensore centrale, ma il rebus si scioglierà la prossima settimana. Ieri l’agente Pastorello ha aggiornato i dirigenti nerazzurri sulla questione Acerbi: Lotito apre alla cessione in prestito con diritto di riscatto. Ma l’Inter lo considera la terza scelta ed è disposta a prenderlo solo in prestito gratuito: prima vuole però sondare la fattibilità delle operazioni con Chelsea e Dortmund per Chalobah e Akanji".