UFFICIALE – Inter, Acqua S. Bernardo nuovo Official Water Partner

La partnership annunciata dal club nerazzurro per questo finale di stagione e per la prossima

L’Inter ha annunciato una nuova partnership da qui al termine della prossima stagione. “Acqua S.Bernardo, la minerale italiana famosa in tutto il mondo per proprietà e leggerezza, diventa ufficialmente Official Water Partner di FC Internazionale Milano per le stagioni 2020/21 e 2021/22”, si legge sul comunicato diffuso in questi minuti.