Inter, scelto il nuovo acquisto a zero: “Sarebbe operazione stile Mkhitaryan”

Il club nerazzurro ha individuato l'obiettivo in difesa a parametro zero: nome papabile anche in caso di addio di Skriniar

Marco Astori

L'Inter ha comunicato chiaramente a Milan Skriniar di dover dare presto una possibile risposta in merito alla proposta di rinnovo. Ma intanto si muove anche per non farsi trovare impreparata in caso di rifiuto, come scrive Il Giorno: "Se Skriniar non dovesse rinnovare allora Marotta e Ausilio passerebbero ad una sorta di piano B, un'operazione in stile Mkhythrian.

In quel caso per sostituire il centrale difensivo, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, si potrebbe puntare sul giallorosso Smalling (pure lui sarà fra gli "svincolati" eccellenti della prossima estate, il club capitolino non va oltre il rinnovo annuale alle attuali cifre), magari con un biennale da 3,5 più bonus".