Inter, l’addio a gennaio sembra scontato: “Ha mercato e vuole spazio: sarà accontentato”

Sembra essere ormai scontato quest'addio a gennaio: il giocatore vuole più spazio anche in vista del mondiale 2022

Non si ferma il lavoro dell'Inter sul mercato, con il club nerazzurro che valuta quali mosse attuare per continuare la corsa al ventesimo scudetto. E, come scrive Il Giorno, c'è un addio a gennaio che sembra ormai essere scontato, quello di Matias Vecino: "11 presenze in stagione ma solo 2 dall'inizio e 250' complessivi per un giocatore che in nazionale (nello stesso arco di tempo) ne ha messi assieme oltre 600. Vecino ha un profilo internazionale importante, ha mercato. Non proprio in squadre di seconda fascia se si considera l'interesse del Napoli di Spalletti, con cui è stato protagonista nell'avventura all'Inter del tecnico toscano. A un anno dai Mondiali vuole più spazio e probabilmente verrà accontentato".