Inter, affondo per Ginter: “Già in mano l’offerta contrattuale dei nerazzurri”

Dopo le parole d’addio al Gladbach, Matthias Ginter è pronto a valutare tutte le offerte per il futuro: tra queste c'è quella dell'Inter

Dopo le parole d’addio al Borussia Monchengladbach di ieri, Matthias Ginter è pronto a valutare tutte le offerte in arrivo per il futuro. Tra queste - secondo quanto svelato oggi da La Gazzetta dello Sport - c’è già quella dell’Inter.

L’Inter vorrebbe infatti anticipare i tempi rispetto alla concorrenza. “Ginter ha lo stesso agente di Calhanoglu, ieri ha salutato ufficialmente il Gladbach, andrà via in scadenza e in mano ha l’offerta di un quadriennale da parte dei nerazzurri”, si legge sulla rosea.