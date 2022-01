Inter, poteva esserci Allegri al posto di Inzaghi: “C’era la proposta di Marotta”

Un interessante retroscena di mercato su Max Allegri: poteva essere lui il successore di Antonio Conte all'Inter

“Si è smarcato bene, Max Allegri, dalle domande incalzanti sul rapporto con Marotta. Tanto da menzionare anche Galliani e Cellino per dire che “ho sempre mantenuto un buon rapporto con i dirigenti con i quali ho lavorato, anche perché insieme si vivono tanti momenti della stagione e per me è giusto che sia così”. L’altro scenario - bypassato dal tecnico - racconta di una cena con Marotta la sera prima del suo “sì” alla Juventus, con tanto di proposta del dirigente per allenare la formazione nerazzurra: per il tecnico livornese sarebbe stata la seconda “eredità” lasciata da Conte, e a guardare la prima esperienza alla Juve nell’estate 2014 c’era da pensar bene.