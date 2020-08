CdS – Inter, Allegri cambierebbe ruolo a Eriksen? Possibili sorprese per altri due nerazzurri

Il Corriere dello Sport di questa mattina si sofferma molto sulle possibili scelte di Massimiliano Allegri in caso di arrivo all’Inter. Tra le novità, potrebbe esserci anche un ruolo diverso per Christian Eriksen: “Il nuovo sistema di gioco potrebbe portare anche ad un’evoluzione per Eriksen. Con Allegri, infatti, che lo apprezzava già ai tempi dell’Ajax, oltre ad avere un ruolo da protagonista, non sarebbe da escludere per il danese un cambiamento tattico. Tutto ruoterà dalla sua disponibilità, ma perché non potrebbe fare il regista, seguendo il percorso di Pjanic? Lo capiremo, eventualmente, nelle prime fasi del ritiro. E chissà che alla Pinetina non tornino (per restare) pure Perisic e Nainggolan. Il croato sarebbe perfetto nel 4-2-3-1, magari con Hakimi avanzato in attacco sulla destra. Il Ninja, invece, sarebbe un jolly prezioso a centrocampo. Tuttavia davanti a offerte importanti di Bayern l’Inter li lascerà comunque andare”.