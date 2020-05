CdS – Inter, ecco le regole per gli allenamenti. Doccia a casa? C’è un’alternativa

Il Corriere dello Sport di questa mattina propone un aggiornamento sulla ripresa degli allenamenti per i calciatori dell’Inter. Nel dettaglio, i colleghi spiegano come avverranno le sedute facoltative: “Al momento si prevede che siano di minimo 3 e massimo 5 componenti, ma le valutazioni sono ancora in corso. Le sedute si effettueranno, come previsto, con distanziamenti molto ampi e con il numero minimo indispensabile di operatori per assistere i calciatori. Ci sarà quindi un dottore, un preparatore atletico e, probabilmente, un fisioterapista”.

Diverse zone saranno del tutto inaccessibili: “Lasciando chiusi spogliatoi, la sala da pranzo, la cucina, ecc., l’idea è che ad Handanovic e compagni possano essere messe a disposizione le camere della foresteria. Quelle normalmente utilizzate per i ritiri-prepartita. Lì avrebbero modo di cambiarsi prima di scendere in campo e poi di effettuare la doccia una volta terminato l’allenamento. E’ vero che potrebbero anche lavarsi a casa, ma, visto che la Pinetina è fuori Milano, i tempi per tornare alla propria abitazione per un atleta reduce da uno sforzo e quindi sudato rischierebbero di essere eccessivi. Peraltro, come previsto dal protocollo, tutti gli ambienti verranno igienizzati al termine di ciascuna sessione e poi anche a fine giornata”, spiegano i colleghi.