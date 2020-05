SM – Inter, dopo il via libera del Viminale ripresa allenamenti martedì in piccolissimi gruppi

In mattinata, tramite una circolare del Viminale, è arrivato il via libera alle squadre per gli allenamenti individuali. Da domani anche gli sport di gruppo potranno riprendere a prepararsi. Le squadre di Serie A si organizzano aspettando di sapere quando e se il campionato potrà riprendere.

Secondo quanto riporta Sportmediaset “dopo il via libera del governo dovrebbe riprendere allenamenti individuali martedì, in massima sicurezza, in piccolissimi gruppi, secondo quanto consentito dalle norme”.