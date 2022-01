TS – Oggi l’Inter torna ad allenarsi con Farris: possibile test in famiglia sabato

Il vice di Simone Inzaghi prenderà il suo posto per qualche giorno in attesa del tampone negativo per il tecnico

Daniele Vitiello

L'Inter torna ad allenarsi quest'oggi ad Appiano Gentile. I nerazzurri, con Simone Inzaghi positivo, sosterranno le prossime sedute agli ordini del vice Farris. Considerando gli impegni delle varie nazionali in giro per il mondo, c'è anche più gente del solito a disposizione. Spiega infatti TuttoSport: "Mancano i sudamericani Vecino, Sanchez e Lautaro (non sono invece partiti Correa infortunato e Vidal squalificato). E gli azzurri Barella , Bastoni e Sensi , chiamati per lo stage da Roberto Mancini in vista degli spareggi per le qualificazioni mondiali, anche se per Sensi poi il viaggio proseguirà con destinazione Sampdoria, prossima squadra in prestito fino al termine della stagione.

A guidare gli allenamenti ci sarà Massimiliano Farris, il vice di Simone Inzaghi che è costretto a casa dal Covid. I sintomi, già lievi due giorni fa, sono sempre più sfumati. Il tecnico piacentino spera di negativizzarsi al più presto per riprendere il lavoro sul campo in vista del derby in programma sabato 5 febbraio alle ore 18. Il programma settimanale prevede allenamenti fino a sabato, poi domenica nuovo giorno libero. Sabato potrebbe essere organizzata una partitella in famiglia con qualche Primavera aggregato per completare le formazioni".