CdS – Inter, almeno tre novità rispetto a Firenze; Inzaghi ha ancora due dubbi

Ancora poche ore e l'Inter tornerà in campo per un impegno importantissimo di Champions League. Simone Inzaghi sembra avere ancora qualche dubbio di formazione, come sottolinea il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "Al netto di Lukaku, in panchina (ma ieri particolarmente carico durante la rifinitura), e Brozovic, sulla via del recupero, sarà l’Inter-tipo, o quasi, ad affrontare il Viktoria Plzen questa sera a San Siro. Restano solo un paio di dubbi: a sinistra, tra Dimarco e lo scalpitante Gosens, e al centro della difesa, tra il favorito Acerbi e De Vrij. Le novità rispetto all’undici di Firenze, dunque, saranno Dzeko in attacco, Dumfries a destra e Bastoni nel pacchetto difensivo. Confermato il terzetto di centrocampo, formato da Barella , Calhanoglu e Mkhitaryan".