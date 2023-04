Inter, altri milioni in cassa: quanto vale la semifinale di Champions League

La semifinale di Champions League è traguardo prezioso per l'Inter. In tutti i sensi. Perché alla gloria e al prestigio, c'è da aggiungere l'aspetto economico che soprattutto in questo momento non è di secondo piano. Si legge su TuttoSport di oggi: "La grande notte di San Siro ha fatto felice la squadra, i tifosi, ma anche - e soprattutto - il club che, in un periodo di magra economica, sa che riceverà almeno altri 20 milioni dal prossimo turno. La qualificazione alla semifinale, infatti, porterà nelle casse del club 12.5 milioni di bonus dalla Uefa, mentre la gara interna col Milan permetterà di guadagnare almeno altri 8-9 milioni dal botteghino, che si aggiungeranno agli 8.2 di ieri sera (record storico per l’Inter, con 75.380 spettatori) con il Benfica ".

E non è tutto, ovviamente. "Soldi importanti che si aggiungeranno a quelli già incassati dal percorso finora svolto. Fra partecipazione alla competizione, ranking storico, market pool, risultati ottenuti nel girone e i bonus per le qualificazioni a ottavi e quarti, l’Inter aveva già messo in “borsa” ben 68.55 milioni (in verità sarebbero 72.55, meno i 4 milioni per la multa comminata al club per il Fair Play Finanziario). Cifra che supera i 93 milioni grazie ai soldi ottenuti dai biglietti venduti per le partite disputate con Bayern, Barcellona, Viktoria Plzen, Porto e Benfica. Con le semifinali, il totale si avvicinare a 115".