SM – Inter, previsto altro contatto per Nandez. Nuova carta per i nerazzurri

L'aggiornamento sulla trattativa che riguarda il calciatore uruguaiano che potrebbe prendere il posto di Hakimi

Nahitan Nandez è un po' più vicino ai colori nerazzurri. Il calciatore uruguaiano potrebbe arrivare all'Inter per rimpiazzare Achraf Hakimi, ma c'è ancora da lavorare. Spiega Claudio Raimondi negli studi di Sport Mediaset: "Ci sono buone chance, domani un nuovo contatto è previsto tra le parti. Il calciatore ha rifiutato il Leeds e vuole vestire nerazzurro. L'Inter vuole prestito con diritto e può entrare in gioco la carta Pinamonti per abbassare le pretese del club sardo".