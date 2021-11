Inter, Alvarez obiettivo concreto: Baccin in partenza, appuntamento in agenda

L'attaccante argentino del River Plate sta incantando, la dirigenza nerazzurra è pronta a muovere i primi passi

L'Inter fa sul serio per Julian Alvarez: l'attaccante del River Plate, nuova stella emergente del calcio argentino, sta conquistando le attenzioni di numerose big europee, e la dirigenza nerazzurra è pronta a muovere i primi passi per portarsi in vantaggio rispetto alla già folta concorrenza. 17 gol in 18 partite di campionato sono un biglietto da visita decisamente niente male per il gioiellino classe 2000, il cui contratto in scadenza tra un anno ingolosisce e non poco.