L’Inter a BC Partners? ‘Nì’ Marotta, ma qualcosa sta per accadere: c’è l’ammissione inaspettata

Nell’intervista concessa a Rai Sport prima di Fiorentina-Inter, Beppe Marotta, amministratore delegato Sport dell’Inter, ha toccato anche il tema della possibile cessione della società.

Dichiarazioni diplomatiche, quelle del dirigente nerazzurro, a cui hanno fatto seguito quelle di Antonio Conte in conferenza stampa al termine della partita. Parole che hanno lasciato intendere che qualcosa stia effettivamente per accadere. Un’ammissione non scontata da parte di un allenatore:

“Impossibile chiudere senza un riferimento alle questioni societarie, che inevitabilmente vanno a toccare anche la squadra. «Sono stato molto chiaro con i giocatori: noi dobbiamo solo pensare a lavorare e a dare il massimo. Poi è chiaro che non si possa essere disinteressati a quello che succede, ma non dobbiamo farci influenzare. Siamo dei professionisti e sappiamo che ci possono essere delle situazioni particolari». Anche questa è un’ammissione…“.

(Fonte: Corriere dello Sport)