I tifosi non ne potevano più dell’attesa ma anche Arturo Vidal è impaziente di diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Lo dimostra l’ultima storia postata dal cileno su Instagram, una storia in cui Vidal si lascia andare alla soddisfazione per l’attesa finita.

“E’ arrivato”, si legge in un disegno con Vidal in maglia nerazzurra che indica l’orologio. Sì, l’attesa è finita: Vidal è quasi dell’Inter.