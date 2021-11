Inter in ansia per de Vrij: oggi gli esami, si teme uno stiramento

Il difensore olandese è uscito dal campo per un problema fisico nei minuti finali del match contro il Montenegro

La difesa dell'Inter perde i pezzi: dopo Bastoni, che ha lasciato il ritiro dell'Italia per un problema muscolare, nella serata di ieri è stata la volta di Stefan de Vrij, uscito dal campo con l'Olanda in occasione del match contro il Montenegro. Il difensore nerazzurro in giornata si sottoporrà agli esami di rito per capire l'entità del problema, e non si escludono brutte sorprese.