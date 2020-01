Inter, apertura per Moses? Pres Fenerbahce: “Ne prenderemo uno a sinistra, ma cederemo…”

Intervenuto ai microfoni della stampa dopo la vittoria del suo Fenerbahce sul Gazisehir, Ali Koç, presidente del club turco, ha parlato del mercato della sua squadra, che potrebbe anche coinvolgere Victor Moses, obiettivo dell’Inter.

“Forse potremmo cedere 2-3 giocatori in ruoli affollati, presto ne saprete di più. Il nostro budget sarà di 3-4 milioni. Prenderemo un giocatore per la fascia sinistra, lì ne abbiamo bisogno”.

In merito alla possibilità di spendere cifre consistenti nonostante il Fair Play Finanziario: “La federazione non ha ancora preso una decisione definitiva, hanno accettato in parte la richiesta. Se questa fosse accettata, avremmo un limite di spesa di circa 6-7 milioni di euro”.