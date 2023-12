TS – Inter, Arabia Saudita non interessata all’acquisto del club: contatti per…

"Le indiscrezioni su discussioni in corso tra la dirigenza nerazzurra e l'Arabia Saudita dimostrano che potrebbe esserci una nuova tappa di questo percorso in comune tra Inter e Roma. Per evoluzioni più importanti, legate al cambio di proprietà, invece, l'indirizzo non dovrebbe essere a Riad. E non è escluso che, al netto di un rifinanziamento del debito con Oaktree, la svolta potrebbe arrivare non prima della fine di questa stagione quando scadrà il termine del rimborso del prestito del fondo californiano a Suning".