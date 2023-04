Inter, sono due le armi tattiche decisive per Inzaghi. E Onana avrà un compito preciso

Il Benfica è una squadra che viene a prenderti molto alta, lasciando spazio alle proprie spalle. Servono cambi di gioco veloci

Andrea Della Sala

Non sarà sicuramente una sfida semplice quella di stasera per l'Inter. Il Benfica ha dimostrato sia nel campionato portoghese che in Champions League quanto sa essere pericolosa e travolgente. Ma spesso i portoghesi lasciano anche molto spazio agli avversari, dovrà essere brava l'Inter a sfruttarli.

"Il gioco del Benfica è molto affascinante e coinvolgente. È una marea che sa travolgerti, quando il 4-2-3-1 di Schmidt decolla. Ma ha anche dei punti deboli. La squadra portoghese solitamente aggredisce molto alta, porta un pressing ben oltre la propria metà campo, provando a mettere in difficoltà le prime uscite degli avversari. Qui dovranno essere molto bravi i giocatori dell’Inter a non farsi prendere dall’ansia e dalla fretta. Dovrà esser preciso Onana, con ha il piede per andare a cercare direttamente gli attaccanti superando le due linee di pressioni avversaria, oppure innescare centralmente direttamente Brozovic", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Ma anche Acerbi e Bastoni, con i loro mancini, dovranno pulire il più possibile i palloni per gli attaccanti. Secondo lato debole: il Benfica sviluppa molto del suo gioco sulle fasce. Ma proprio per questo, a volte si sbilancia su un lato lasciando inevitabilmente scoperto l’altro. Come approfittarne? Con cambi di gioco rapidissimi. E con gli esterni in grado di saper ribaltare l’azione rapidamente: Dimarco da una parte e Dumfries dall’altra saranno armi tattiche decisive", aggiunge Gazzetta.