CorSera – Inter, Arnautovic subito in campo? Ultimatum a Samardzic. È necessario che Zhang…

L’Inter ha preso Marko Arnautovic, che è Milano già da ieri sera. Domani sarà il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto. Come sottolinea il Corriere della Sera, nel giro di poche ore l’attaccante austriaco si metterà a disposizione di Simone Inzaghi, e sabato sera punta a un minutaggio importante nell’esordio nerazzurro in campionato contro il Monza. "Ora là davanti Inzaghino dispone di Lautaro, Thuram, Correa e appunto Arnautovic. Troppo poco obiettivamente, anche perché Thuram ha bisogno di un po’ di tempo per entrare nei meccanismi dell’Inter in particolare e del calcio italiano in generale".