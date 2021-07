Inter, arrivano i soldi dello sponsor: ecco quanto incassa il club. Le firme…

È alle battute conclusive l’accordo con Socios.com, una piattaforma di fan engagement americana

Nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci, Steven Zhang ha tenuto un discorso di pochi minuti in cui ha ribadito la volontà di non cedere l'Inter. Inoltre il presidente nerazzurro ha ribadito alcuni concetti come gli introiti dallo stadio e l’accelerazione definitiva sul progetto stadio.Intanto, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è alle battute conclusive l’accordo con Socios.com, una piattaforma di fan engagement americana, che si propone l’obiettivo di avvicinare tifosi e società.