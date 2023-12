L’Inter e l’arte di far sembrare tutto facile: Inzaghi si gode la sua creatura. A spaventare le rivali è…

In un San Siro sold out, l'Inter ha dato l'ennesimo dimostrazione di forza. La squadra di Inzaghi ha messo all'angolo l'Udinese chiudendo la gara in otto minuti grazie ai gol di Calhanoglu, Dimarco e Thuram. "L’arte di far sembrare tutto facile, tutto scontato. Merito del gioco che coinvolge tutti e che sembra divertire anche i giocatori in campo. Si assalta e si difende di squadra, si lotta e si festeggia tutti insieme. È un’Inter che gara dopo gara sembra migliorare ulteriormente, sfidando ogni volta se stessa come se poi fosse impresa facile visto l’avvio di stagione tendente alla perfezione", sottolinea la Gazzetta dello Sport.