Inter-Ascoli Primavera, le pagelle: sorpresa Sangalli, segnali incoraggianti da Satriano

Torna a vincere l’Inter Primavera, che batte 2-0 l’Ascoli grazie alle reti di Oristanio e di Bonfanti. Queste le pagelle di Fcinter1908:

Stankovic 6 Nessun intervento da segnalare, giornata tranquilla.

Moretti 6,5 Presidia con sicurezza la fascia destra, si concede diverse sortite offensive.

Kinkoue 6 Poco lavoro da sbrigare, ordinaria amministrazione.

Cortinovis 6,5 Dirige con personalità la linea difensiva, rientro importante per la squadra.

Vezzoni 6 Meglio rispetto alle prime uscite, si preoccupa di seguire le direttive di Madonna. (dall’86’ Dimarco sv)

Casadei 6,5 Al debutto assoluto da titolare, mostra lampi di qualità, pur senza strafare.

Sangalli 6,5 Una delle novità proposte da Madonna: schermo davanti alla difesa, mette ordine in mezzo al campo dando equilibrio alla squadra. (dall’86’ Mirarchi sv)

Squizzato 7 Schierato mezz’ala, impreziosisce la sua partita con l’assist per il gol di Bonfanti. In mezzo tanta quantità e giocate preziose. (dal 70′ Wieser 6 Mette minuti nelle gambe)

Oristanio 7 Qualità superiore, anche se a corrente alterna. Leader tecnico della squadra, deve limitare i personalisimi e qualche eccesso inguistificato di nervosismo. (dal 70′ Carboni 6 Qualche buono spunto)

Satriano 6,5 Ha voglia di riscattarsi dopo le prime uscite stagionali e si vede: cerca con insistenza il gol, lo sfiora a più riprese ma la palle non vuole entrare. Segnali incoraggianti.

Bonfanti 7 Bagna il suo esordio da titolare con il primo gol con la Primavera. Si sacrifica tanto anche in fase di copertura. (dal 55′ Boscolo Chio 6 Entra per far legna in mezzo al campo)

Madonna 7 Torna alla difesa a 4 e la squadra risponde positivamente. Premiate le scelte iniziali, trova nuove risorse.