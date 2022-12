Inter, Asllani: “Queste gare mi aiutano a prendere fiducia. Contenti per la vittoria”

Kristjan Asllani, subentrato a gara in corso in Reggina-Inter, ha commentato l'esito dell'amichevole ai microfoni di Inter TV. Queste le considerazioni del giovane centrocampista nerazzurro: "Partita ottima per noi, per il minutaggio. Bene così. La Reggina è un'ottima squadra, siamo venuti qui con questa consapevolezza, ma volevamo mettere minuti nelle gambe e siamo contenti per la vittoria. Quando entro devo sempre cercare di aiutare la squadra, queste partite mi aiutano a prendere fiducia".